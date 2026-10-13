Тактика виснаження: чому РФ запускає по два-три безпілотники

Військовослужбовці готуються відбивати російську повітряну атаку. Фото: REUTERS/Serhii Okunev

Росія навмисно розтягує запуски дронів по 2-3 одиниці протягом усієї доби, виснажуючи цим українську авіацію. Авіаексперт Валерій Романенко водночас заявив, що кулемети мобільних груп біля мостів не буде панацеєю, бо це є лише зброєю останнього шансу, тоді як проти реактивних цілей насамперед ефективні переносні ракетні комплекси та винищувачі. Але і їх польоти суттєво обмежені безпековими факторами та високою вартістю обслуговування.

Про це Валерій Романенко висловився в ефірі Вечір.LIVE.

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Тактика виснаження авіації та ціна повітряного патрулювання

Російські війська змінили підхід до повітряних ударів, тож замість суцільних масованих хвиль супротивник організовує цілодобовий рух невеликих груп по два-три безпілотники. Мета такої тактики — це позбавити Сили оборони можливості безперервно задіювати авіацію, яка наразі визнана найбільш дієвим інструментом боротьби з реактивними "Шахедами".

Безперервне баражування винищувачів призводить до швидкого зносу моторесурсу двигунів.

"Вони зараз пускають по 2-3 дрони, але щоб вони летіли цілодобово. І щоб ми не могли весь час тримати в повітрі винищувачі. Бо винищувач — це найефективніша зброя проти реактивних дронів зараз, на даний момент. Але питання моторесурсу. По-перше, якщо ми будемо весь час тримати винищувачі в повітрі, то вони дуже швидко випрацюють ресурс двигунів, і знову підуть в ремонт в Європу на якийсь період", — зазначив Романенко.

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Крім того, Валерій Романенко звернув увагу на фінансовий бік бойової роботи літаків. Масований підйом усього наявного авіапарку виправданий лише під час масштабних нальотів.

"Але коли цілий день летять по 2-3 дрони, ви розумієте, що година польоту літака F-16 в середньому такому технічному стані — це 21-22 тисячі доларів. А якщо в нас літаки, які мають вік, скажімо, випущені в 80-х роках, то вартість ще треба помножити принаймні на 2. І, скажімо, такі літаки тримати весь час в повітрі, це означає, що у нас просто не буде, не залишиться грошей на зброю. Ви ж розумієте, літаки американські. Американці дарма нам нічого зараз не дають", — підкреслив фахівець.

Росія робить ставку на реактивні дрони під час атак

Через наявність реактивного двигуна такі безпілотники виділяють значне теплове випромінювання. Саме тому військові все частіше кажуть про ліквідацію подібних повітряних цілей за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів. Головки самонаведення ПЗРК чітко захоплюють тепловий слід двигуна.

Водночас кулеметні турелі та малокаліберна зенітна артилерія у світовій практиці протиповітряної оборони класифікується виключно як зброя останнього шансу.

Романенко провів аналогію з американськими бойовими кораблями. На них поряд із зенітними ракетами, які здатні перехоплювати крилаті "Онікси" чи балістичні системи рівня "Орешнік", там обов'язково розміщують шестиствольні автоматичні комплекси калібру 20-30 міліметрів із власним радаром. Ця артилерія активується в момент, коли загроза подолала зовнішні рубежі та наблизилася на відстань одного кілометра.

Аналогічний принцип діє і в українських містах, коли ворожий безпілотник уже прорвався у міську забудову. Експерт нагадав про минулі дискусії щодо заборони збиття над населеними пунктами та наголосив, що нейтралізація дрона в небі залишається єдиним правильним рішенням.

Навіть якщо бойова частина вагою 50 кілограмів вибухає після падіння на дах будівлі, у річкову акваторію, у паркову зону чи на безлюдну ділянку, масштаби руйнувань усе одно значно менші за наслідки прямого динамічного удару шахеда по житловій споруді.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 13 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по території України, використавши понад сотню безпілотників, п'ять балістичних ракет та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль". Захисникам неба вдалося ліквідувати й придушити 88 дронів, зокрема 58 швидкісних реактивних модифікацій "Шахедів".

Водночас концентрація навіть усіх наявних дивізіонів Patriot довкола столиці не дасть змоги відтворити такий же захист, який має Кремль. Як підкреслює військовий експерт Валерій Романенко, за масштабом і регулярністю вогневого тиску Київ фактично функціонує як прифронтове місто, що унеможливлює створення тотальної та рівномірної щільності щита тими силами, які доступні нашій країні.

Ситуацію в небі ускладнює й технічне оновлення дронів "Герань-4" і "Герань-5", які отримали автономну оптичну навігацію за заздалегідь завантаженими знімками місцевості. Це робить їх значно стійкішими до придушення засобами РЕБ.