Тактика изнурения: почему РФ запускает по два-три беспилотника

Военнослужащие готовятся отразить российскую воздушную атаку. Фото: REUTERS/Сергей Окунев

Россия намеренно растягивает запуски дронов по 2–3 штуки в течение суток, тем самым изматывая украинскую авиацию. Авиаэксперт Валерий Романенко при этом заявил, что пулеметы мобильных групп у мостов не станут панацеей, поскольку это лишь оружие последнего шанса, тогда как против реактивных целей в первую очередь эффективны переносные ракетные комплексы и истребители. Но и их полёты существенно ограничены факторами безопасности и высокой стоимостью обслуживания.

Об этом Валерий Романенко высказался в эфире Вечір.LIVE.

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Тактика изнурения авиации и цена воздушного патрулирования

Российские войска изменили подход к воздушным ударам, поэтому вместо сплошных массированных волн противник организует круглосуточное движение небольших групп по два-три беспилотника. Цель такой тактики — лишить Сил обороны возможности непрерывно задействовать авиацию, которая в настоящее время признана наиболее эффективным инструментом борьбы с реактивными "Шахедами".

Непрерывное баражирование истребителей приводит к быстрому износу моторесурса двигателей.

"Они сейчас запускают по 2–3 дрона, но так, чтобы они летали круглосуточно. И чтобы мы не могли всё время держать в воздухе истребители. Потому что истребитель — это самое эффективное оружие против реактивных дронов сейчас, на данный момент. Но есть проблема с моторесурсом. Во-первых, если мы будем постоянно держать истребители в воздухе, то они очень быстро исчерпают ресурс двигателей и снова улетят на ремонт в Европу на какой-то период", — отметил Романенко.

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Кроме того, Валерий Романенко обратил внимание на финансовую сторону боевой работы самолетов. Массированный подъем всего имеющегося авиапарка оправдан лишь во время масштабных налетов.

"Но когда целый день летают по 2–3 дрона, вы понимаете, что час полёта самолёта F-16 в среднем в таком техническом состоянии — это 21–22 тысячи долларов. А если у нас самолеты, которые уже в возрасте, скажем, выпущенные в 80-х годах, то стоимость еще нужно умножить как минимум на 2. И, скажем, держать такие самолеты все время в воздухе — это значит, что у нас просто не будет, не останется денег на оружие. Вы же понимаете, самолеты американские. Американцы не зря нам сейчас ничего не дают", — подчеркнул эксперт.

Россия делает ставку на реактивные дроны при атаках

Из-за наличия реактивного двигателя такие беспилотники выделяют значительное тепловое излучение. Именно поэтому военные все чаще говорят о ликвидации подобных воздушных целей с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов. Головки самонаведения ПЗРК четко улавливают тепловой след двигателя.

В то же время пулеметные турели и малокалиберная зенитная артиллерия в мировой практике противовоздушной обороны классифицируются исключительно как оружие последнего шанса.

Романенко провёл аналогию с американскими боевыми кораблями. На них наряду с зенитными ракетами, способными перехватывать крылатые ракеты «Оникс» или баллистические системы уровня "Орешник", обязательно размещаются шестиствольные автоматические комплексы калибра 20–30 миллиметров с собственным радаром. Эта артиллерия активируется в тот момент, когда угроза преодолела внешние рубежи и приблизилась на расстояние одного километра.

Аналогичный принцип действует и в украинских городах, когда вражеский беспилотник уже прорвался в городскую застройку. Эксперт напомнил о прошлых дискуссиях относительно запрета на сбивание над населенными пунктами и подчеркнул, что нейтрализация дрона в небе остается единственным правильным решением.

Даже если боевая часть весом 50 килограммов взрывается после падения на крышу здания, в речную акваторию, в парковую зону или на безлюдный участок, масштабы разрушений всё равно значительно меньше, чем последствия прямого динамического удара "Шахеда" по жилому зданию.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 13 октября российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины, задействовав более сотни беспилотников, пять баллистических ракет и баллажирующие боеприпасы типа "Бандероль". Защитникам неба удалось ликвидировать и сбить 88 дронов, в том числе 58 скоростных реактивных модификаций "Шахедов".

В то же время концентрация даже всех имеющихся дивизионов Patriot вокруг столицы не позволит воссоздать такую же защиту, какая есть у Кремля. Как подчеркивает военный эксперт Валерий Романенко, по масштабу и регулярности огневого давления Киев фактически функционирует как прифронтовый город, что делает невозможным создание тотального и равномерного щита с помощью тех сил, которые доступны нашей стране.

Ситуацию в воздухе осложняет и техническое обновление дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые получили автономную оптическую навигацию по заранее загруженным снимкам местности. Это делает их значительно более устойчивыми к подавлению средствами РЭБ.