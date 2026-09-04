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Головна Новини дня Тактика та засоби є: Юсов про продовження Росією атак

Тактика та засоби є: Юсов про продовження Росією атак

Ua ru
4 вересня 2026 18:08
Ексклюзив
Юсов відповів, скільки Росія ще зможе атакувати Україну
Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відповів, як довго Росія зможе продовжувати свої атаки. За його словами, у противника є тактика, а також засоби для ударів. 

Про це Андрій Юсов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій у пʼятницю, 4 вересня.

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Російські удари по Україні

Юсов заявив, що усе залежить від того, наскільки Україна готова протидіяти російським ударам. Йдеться про опір, збиття ворожих цілей та ураження місць виробництва, логістики та пускових майданчиків.

"Тобто це постійний процес взаємної боротьби і вдосконалення", — додав Юсов.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрія Юсова, Росія значно наростила застосування нових реактивних дронів під час удар по українських містах. За його словами, нинішня хвиля повітряних атак стала надзвичайно складним випробуванням для української ППО.

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А 4 вересня Росія вдарила по Центральному району Херсона. Приліт стався в маршрутку з пасажирами та легковий автомобіль. На місці трагедії є загиблі та поранені.

війна Україна обстріли Росія Андрій Юсов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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