Юсов відповів, скільки Росія ще зможе атакувати Україну

Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відповів, як довго Росія зможе продовжувати свої атаки. За його словами, у противника є тактика, а також засоби для ударів.

Про це Андрій Юсов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій у пʼятницю, 4 вересня.

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Російські удари по Україні

Юсов заявив, що усе залежить від того, наскільки Україна готова протидіяти російським ударам. Йдеться про опір, збиття ворожих цілей та ураження місць виробництва, логістики та пускових майданчиків.

"Тобто це постійний процес взаємної боротьби і вдосконалення", — додав Юсов.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрія Юсова, Росія значно наростила застосування нових реактивних дронів під час удар по українських містах. За його словами, нинішня хвиля повітряних атак стала надзвичайно складним випробуванням для української ППО.

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