Юсов ответил, как долго Россия ещё сможет атаковать Украину

Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ответил на вопрос, как долго Россия сможет продолжать свои атаки. По его словам, у противника есть тактика, а также средства для нанесения ударов.

Об этом Андрей Юсов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой в пятницу, 4 сентября.

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Российские удары по Украине

Юсов заявил, что всё зависит от того, насколько Украина готова противостоять российским ударам. Речь идёт о сопротивлении, сбивании вражеских целей и нанесении ударов по объектам производства, логистики и пусковым площадкам.

"То есть это постоянный процесс взаимной борьбы и совершенствования", — добавил Юсов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Юсова, Россия значительно расширила применение новых реактивных дронов при нанесении ударов по украинским городам. По его словам, нынешняя волна воздушных атак стала чрезвычайно сложным испытанием для украинской ПВО.

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