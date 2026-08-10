Тайвань нарощує виробництво дронів за прикладом України для захисту від Китаю

Солдати оглядають бронетехніку під час нічного розгортання з Хуаляня до Іланя під час щорічних військових навчань Хань Куанг. Фото: Chiang Ying-ying/Pool via REUTERS REFILE

Надихнувшись успіхами українських військових, Тайвань планує виготовляти до 100 тисяч дронів щомісяця до 2030 року задля стримування Китаю. Згідно з розробленою США стратегією "пекельного ландшафту", острів формує щільний щит із безпілотників та артилерії, щоб знищувати флот Пекіна ще під час виходу з портів.

Про це йдеться у статті The New York Times, передає Новини.LIVE.

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У першому кварталі 2026 року закордонні продажі тайванських безпілотних апаратів сягнули 115 мільйонів доларів США. Цей показник уже перевершив експортні результати за весь попередній 2025 рік. Як зазначає The New York Times, головним покупцем наразі виступає Чехія, проте профільні дослідження вказують, що кінцевим пунктом призначення значної кількості цих БпЛА є Україна.

Відповідно до нової урядової стратегії, до 2030 року острів планує наростити загальні обсяги випуску до 100 тисяч одиниць на місяць. Близько половини цієї продукції Тайбей розраховує відправляти на зовнішні ринки, а решту залишить для забезпечення власних оборонних потреб.

Для системного управління новими засобами ураження влада Тайваню вже сформувала Командування прибережної оборони (Littoral Combat Command). Ця структура інтегрувала артилерію, мобільні ракетні комплекси та дрони в єдину оборонну мережу. Такий крок є частиною розробленої американськими командувачами стратегії під назвою "пекельний ландшафт" (Hellscape). Головна ідея полягає в тому, щоб зробити гіпотетичну морську десантну операцію надто ризикованою для Пекіна. За задумом Вашингтона та Тайбея, сили вторгнення мають зіткнутися з масованими хвилями безпілотників та ракет ще до моменту розгортання й завдання удару.

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Тайванські посадовці уважно вивчали успішні удари ЗСУ на великі дистанції та планують використовувати відносно дешеві маневрені дрони для ураження китайського флоту безпосередньо під час виходу з портів. Голова Національної асоціації індустрії безпілотників Тайваню Макс Ло характеризує ситуацію так: "Безпілотники відкривають нову сторінку. Тайвань задля власного виживання та національної оборони терміново потребує цих дронів. Але зараз так по всьому світу – і це шанс для Тайваню".

Водночас військові аналітики попереджають, що проста закупівля техніки не зрівняє шанси в протистоянні з Китаєм. Острівній державі доведеться навчитися координувати цілі рої безпілотників в умовах активної роботи засобів РЕБ, а також кардинально перебудувати систему підготовки, військову організацію та доктрину.

Окрім того, розгортання програми гальмується дебатами в тайванському парламенті. Уряд запропонував виділити на оборонне замовлення 6,5 мільярда доларів США впродовж 5 років. Натомість опозиційна Націоналістична партія заблокувала план, просуваючи альтернативний проєкт фінансування. Вони вимагають виділити 7,4 мільярда доларів на шість років із жорсткою умовою збільшення частки місцевого виробництва.

Як писали раніше Новини.LIVE, 6 червня Китай ініціював проведення спеціальної операції в акваторії на схід від острова Тайвань. У Пекіні заявляли, що це реакція на нещодавню японсько-філіппінську угоду про розмежування морських кордонів.

Разом з тим, китайська корпорація Sinopec змогла різко наростити обсяги імпорту російської нафти марки ESPO. Такий крок став вимушеною реакцією на дефіцит сировини, спровокований загостренням протистояння між США та Іраном.