Військові навчання армії Китаю поблизу Тайваню викликали занепокоєння у США. У Вашингтоні закликають Пекін припинити військовий тиск.

Відповідну заяву зробив головний заступник речника Державного департаменту США Томас Піготт.

Треба почати діалог

Вашингтон просить від Пекіна зупинитися і почати діалог. Американці стурбовані активністю китайської армії.

"Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань та натомість розпочати змістовний діалог", — заявив Піготт.

США зазначили, що виступають категорично проти будь-яких односторонніх змін кордонів чи статус-кво силою. Мир у Тайванській протоці залишається пріоритетом, і Вашингтон засуджує методи примусу.

Раніше радник Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що російська економіка впаде без підтримки Китаю. За його словами, на Росію потрібно тиснути.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.