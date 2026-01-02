Відео
Головна Новини дня США терміново звернулися до КНР через Тайвань — до чого закликали

США терміново звернулися до КНР через Тайвань — до чого закликали

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 01:59
Вашингтон закликає Китай припинити тиск на Тайвань — США непокоять військові навчання
Головний заступник речника Державного департаменту США Томас Піготт. Фото: Держдеп

Військові навчання армії Китаю поблизу Тайваню викликали занепокоєння у США. У Вашингтоні закликають Пекін припинити військовий тиск.

Відповідну заяву зробив головний заступник речника Державного департаменту США Томас Піготт.

Читайте також:

Треба почати діалог

Вашингтон просить від Пекіна зупинитися і почати діалог. Американці стурбовані активністю китайської армії.

"Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань та натомість розпочати змістовний діалог", — заявив Піготт.

США зазначили, що виступають категорично проти будь-яких односторонніх змін кордонів чи статус-кво силою. Мир у Тайванській протоці залишається пріоритетом, і Вашингтон засуджує методи примусу.

Раніше радник Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що російська економіка впаде без підтримки Китаю. За його словами, на Росію потрібно тиснути.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
