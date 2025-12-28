Економіка Росії впаде без Китаю — Подоляк розкрив деталі

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що російська економіка впаде без підтримки Китаю. За його словами, на Росію потрібно тиснути.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Економіка РФ впаде без Китаю

Подоляк зазначив, хоча офіційна позиція Китаю полягає в тому, аби якнайшвидше закінчилася війна, він продовжує активно підтримувати російську економіку.

"Немає Китаю — немає російської економіки. І Китай має бути більше залучений у це. Тобто, якщо Китай хоче, щоб війна закінчилася, щоб усе ж таки ми прийшли до певних правил, то треба буде тиснути на Росію, якщо Росія відмовляється взагалі від усього, затягує час", — наголосив радник ОПУ.

Нагадаємо, раніше Подоляк сказав, що буде, якщо РФ відкине мирний план. Китай розуміє, що тоді на РФ чекатимуть щонайменше нові санкції.

Також ми писали, як Китай причетний до ударів РФ по Україні. Керівник Служби зовнішньої розвідки України доповів Зеленському про збільшення зв'язків Москви та Пекіна.