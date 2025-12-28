Видео
Главная Новости дня Подоляк ответил, без кого рухнет российская экономика

Подоляк ответил, без кого рухнет российская экономика

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 00:04
Экономика России рухнет без Китая — Подоляк раскрыл детали
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что российская экономика рухнет без поддержки Китая. По его словам, на Россию нужно давить.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью Новини.LIVE.

Экономика РФ рухнет без Китая

Подоляк отметил, хотя официальная позиция Китая заключается в том, чтобы как можно быстрее закончилась война, он продолжает активно поддерживать российскую экономику.

"Нет Китая — нет российской экономики. И Китай должен быть больше вовлечен в это. То есть, если Китай хочет, чтобы война закончилась, чтобы все же мы пришли к определенным правилам, то надо будет давить на Россию, если Россия отказывается вообще от всего, затягивает время", — отметил советник ОПУ.

Напомним, ранее Подоляк сказал, что будет, если РФ отвергнет мирный план. Китай понимает, что тогда РФ будут ждать как минимум новые санкции.

Также мы писали, как Китай причастен к ударам РФ по Украине. Руководитель Службы внешней разведки Украины доложил Зеленскому об увеличении связей Москвы и Пекина.

Китай Михаил Подоляк экономика война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
