Главная Новости дня США срочно обратились к КНР из-за Тайваня — к чему призвали

США срочно обратились к КНР из-за Тайваня — к чему призвали

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 01:59
Вашингтон призывает Китай прекратить давление на Тайвань — США беспокоят военные учения
Главный заместитель спикера Государственного департамента США Томас Пиготт. Фото: Госдеп

Военные учения армии Китая вблизи Тайваня вызвали беспокойство в США. В Вашингтоне призывают Пекин прекратить военное давление.

Соответствующее заявление сделал главный заместитель спикера Государственного департамента США Томас Пиготт.

Читайте также:

Надо начать диалог

Вашингтон просит от Пекина остановиться и начать диалог. Американцы обеспокоены активностью китайской армии.

"Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог", — заявил Пиготт.

США отметили, что выступают категорически против любых односторонних изменений границ или статус-кво силой. Мир в Тайваньском проливе остается приоритетом, и Вашингтон осуждает методы принуждения.

Ранее советник Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что российская экономика рухнет без поддержки Китая. По его словам, на Россию нужно давить.

Напомним, что китайские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от покупки российской нефти. Общий объем нефти, от которой отказались как государственные, так и частные компании КНР, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.

