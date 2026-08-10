Тайвань наращивает производство дронов по примеру Украины для защиты от Китая

Солдаты осматривают бронетехнику во время ночного переброса из Хуаляня в Илань в рамках ежегодных военных учений «Хань Куанг». Фото: Chiang Ying-ying/Pool via REUTERS REFILE

Вдохновившись успехами украинских военных, Тайвань планирует производить до 100 тысяч дронов ежемесячно до 2030 года с целью сдерживания Китая. Согласно разработанной США стратегии «адского ландшафта», остров формирует плотный щит из беспилотников и артиллерии, чтобы уничтожать флот Пекина еще во время выхода из портов.

Об этом говорится в статье The New York Times, передает Новини.LIVE.

Тайвань воспользуется военным опытом Украины для собственной защиты

В первом квартале 2026 года зарубежные продажи тайваньских беспилотных аппаратов достигли 115 миллионов долларов США. Этот показатель уже превзошел экспортные результаты за весь предыдущий 2025 год. Как отмечает The New York Times, главным покупателем на данный момент является Чехия, однако профильные исследования указывают, что конечным пунктом назначения значительного количества этих БПЛА является Украина.

В соответствии с новой правительственной стратегией, к 2030 году остров планирует нарастить общие объемы производства до 100 тысяч единиц в месяц. Около половины этой продукции Тайбэй рассчитывает отправлять на внешние рынки, а остальную часть оставит для обеспечения собственных оборонных нужд.

Для системного управления новыми средствами поражения власти Тайваня уже сформировали Командование прибрежной обороны (Littoral Combat Command). Эта структура объединила артиллерию, мобильные ракетные комплексы и дроны в единую оборонную сеть. Такой шаг является частью разработанной американскими командующими стратегии под названием «адский ландшафт» (Hellscape). Основная идея заключается в том, чтобы сделать гипотетическую морскую десантную операцию чрезмерно рискованной для Пекина. По замыслу Вашингтона и Тайбэя, силы вторжения должны столкнуться с массированными волнами беспилотников и ракет ещё до момента развертывания и нанесения удара.

Читайте также:

Тайваньские чиновники внимательно изучали успешные удары ВСУ на большие расстояния и планируют использовать относительно дешевые маневренные дроны для поражения китайского флота непосредственно во время выхода из портов. Председатель Национальной ассоциации беспилотной индустрии Тайваня Макс Ло характеризует ситуацию так: «Беспилотники открывают новую страницу. Тайвань ради собственного выживания и национальной обороны срочно нуждается в этих дронах. Но сейчас так во всем мире — и это шанс для Тайваня».

В то же время военные аналитики предупреждают, что простая закупка техники не уравняет шансы в противостоянии с Китаем. Островному государству придётся научиться координировать целые рои беспилотников в условиях активной работы средств РЭБ, а также кардинально перестроить систему подготовки, военную организацию и доктрину.

Кроме того, реализация программы тормозится дебатами в тайваньском парламенте. Правительство предложило выделить на оборонный заказ 6,5 миллиарда долларов США в течение 5 лет. В свою очередь, оппозиционная Националистическая партия заблокировала этот план, продвигая альтернативный проект финансирования. Они требуют выделить 7,4 миллиарда долларов на шесть лет с жестким условием увеличения доли местного производства.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 6 июня Китай инициировал проведение специальной операции в акватории к востоку от острова Тайвань. В Пекине заявляли, что это реакция на недавнее японо-филиппинское соглашение о разграничении морских границ.

Вместе с тем китайская корпорация Sinopec смогла резко нарастить объемы импорта российской нефти марки ESPO. Такой шаг стал вынужденной реакцией на дефицит сырья, спровоцированный обострением противостояния между США и Ираном.