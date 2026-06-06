Китай розпочав морську спецоперацію біля берегів Тайваню

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Ілюстративне фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Китай розпочав спеціальну операцію в морі на схід від Тайваню в суботу, 6 червня. Цей крок нібито є відповіддю на угоду між Японією та Філіппінами щодо "делімітації морських зон", що є порушенням суверенітету та морських прав й інтересів Китаю.

Про це повідомляє Global Times, передає Новини.LIVE.

Китай проводить спецоперацію біля Тайваню

Видання зазначає, посилаючись на інформаційне агентство "Сіньхуа", що операцію проводить Міністерство транспорту Китаю з метою "реалізації юрисдикції Китаю у сфері морського адміністративного правопорядку, посилення можливостей контролю за глибоководними круїзами та контролю руху суден у ключових водах, забезпечення безпеки морського руху та захист національних прав та інтересів".

Нещодавньо Філіппіни та Японія оприлюднили оголошення про початок переговорів щодо морського розмежування між країнами. Водночас ця морська місцевість розташована на схід від Тайваню і на яку претендує Китай.

Раніше речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила про порушення Конвенції ООН з морального права (UNCLOS) та інших міжнародних законів і основних норм. Крім того, домовленості між Японією і Філіппінами, за її словами, серйозно порушують морські права та інтереси Китаю

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"Відповідно до внутрішнього законодавства Китаю та міжнародного права, включаючи UNCLOS, Китай має виключну економічну зону та континентальний шельф у цьому районі. Згідно з UNCLOS, делімітація виключної економічної зони та континентального шельфу між державами з протилежними або суміжними узбережжями здійснюється відповідними державами за згодою на основі справедливості. Будь-яка делімітація, що стосується вод на схід від Тайваню, повинна здійснюватися за участю Китаю як сторони переговорів", — заявила Мао.

За даними видання Bloomberg, до морської спецоперації Китай залучив морські цивільні та правоохоронні відомства провінції Фуцзянь, профільні структури південної провінції Гуандун та агентства берегової охорони та контролю Східно-Китайського моря.

Новини.LIVE повідомляли, що Китай має на меті зменшити обсяг вантажних перевезень до ЄС через Росію. Натомість Пекін хоче використати для цього "Серединний коридор", протяжністю 4 тисячі кілометрів. Він пролягає через Азербайджан, Казахстан, Грузію, Туреччину, а також Каспійське море.

Крім того, ми повідомляли, що нещодавно Китай звернувся до Росії та України із закликом утриматися від загострення бойових дій. Таку заяву зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін після заяв РФ про ймовірний масований обстріл Києва наприкінці травня.