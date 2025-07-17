В рамках навчань на Тайвані армія тренувалась відбивати атаки Китаю у міських умовах

Боєць армії Тайваню на навчаннях. Фото: Міністерство оборони Тайваню

Армія Тайваню почала тренуватися вести міські бої, готуючись до вторгнення Китаю. Щорічні навчання "Хань Куанг" зосереджені на більш реалістичних сценаріях захисту великих міст.

Про це повідомляє Financial Times.

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Навчання в метро сил оборони Тайваню. Фото: Міністерство оборони Тайваню

Цього року збройні сили Тайваню залучили міський громадський транспорт для підготовки до відбиття китайського вторгнення. Підрозділи "тримали оборону" просто на вулицях столиці, щоб краще підготуватися до можливого нападу Китаю і підвищити обізнаність населення про те, що спричинить така криза.

В рамках навчань загін військової поліції, озброєний протитанковими ракетними комплексами Javelin, вийшов зі станції метро в Тайбеї й, пробігши повз зачинені вітрини магазинів, зайняв бойову позицію.

Замість того, щоб просто імітувати відбиття китайських сил вторгнення від пляжів і берегів, як у минулому, військові цього року відпрацьовували, як реагувати, якщо китайські маневри, які Народно-визвольна армія Китаю проводить поблизу Тайваню майже щодня, раптово перетворяться на атаку, пише Financial Times.

В інших місцях міста командування тилового забезпечення армії використовувало систему швидкісного громадського транспорту для доставлення боєприпасів і продовольства зі східної околиці.

Раніше повідомлялось, що у Пентагоні чекають чіткої відповіді від Японії та Австралії в аспекті підтримки Тайваню у разі атаки Китаю.

Раніше повідомлялось про заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який висловив занепокоєння щодо можливої провокації Китаєм збройного конфлікту між Росією та НАТО.