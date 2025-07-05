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Головна Новини дня Китай може спровокувати напад РФ на Європу — у НАТО пояснили як

Китай може спровокувати напад РФ на Європу — у НАТО пояснили як

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 23:40
Генсек НАТО вважає, що у випадку нападу Китаю на Тайвань Росія може напасти й на Європу
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив занепокоєння щодо можливої провокації Китаєм збройного конфлікту між Росією та НАТО. Якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, то він може спровокувати Росію напасти на Європу.

Про це генсек НАТО заявив в інтерв'ю The New York Times.

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Марк Рютте припустив, що Китай може спробувати відвернути увагу США та Європи від Азійсько-Тихоокеанського регіону, використовуючи Росію як інструмент для агресії проти країн НАТО.

За його словами, якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, він може спровокувати Росію на здійснення військових дій в Європі, щоб відтягнути ресурси та увагу США від конфлікту в Азії. 

Для запобігання такому сценарію пан Рютте підкреслив необхідність зробити перспективу нападу на НАТО неприйнятною для Росії та зміцнити єдність між країнами-членами Альянсу у захисті своїх інтересів в Атлантиці, Європі та Арктиці.

Раніше повідомлялось, що Марк Рютте висловив сподівання, що США зможуть проявити більшу гнучкість у підтримці України. Йдеться про постачання озброєння.

А у Німеччині збираються закупити декілька тисяч одиниць бронетехніки. Все через загрозу з боку РФ.

росія Китай НАТО Тайвань Марк Рютте війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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