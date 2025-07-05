Генсек НАТО считает, что в случае нападения Китая на Тайвань Россия может напасть и на Европу

Китай может спровоцировать атаку РФ на ЕС — в НАТО объяснили как
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность относительно возможной провокации Китаем вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Если Китай решит атаковать Тайвань, то он может спровоцировать Россию напасть на Европу.
Об этом генсек НАТО заявил в интервью The New York Times.
Как можно помешать РФ напасть на Европу
Марк Рютте предположил, что Китай может попытаться отвлечь внимание США и Европы от Азиатско-Тихоокеанского региона, используя Россию как инструмент для агрессии против стран НАТО.
По его словам, если Китай решит атаковать Тайвань, он может спровоцировать Россию на осуществление военных действий в Европе, чтобы оттянуть ресурсы и внимание США от конфликта в Азии.
Для предотвращения такого сценария господин Рютте подчеркнул необходимость сделать перспективу нападения на НАТО неприемлемой для России и укрепить единство между странами-членами Альянса в защите своих интересов в Атлантике, Европе и Арктике.
Ранее сообщалось, что Марк Рютте выразил надежду, что США смогут проявить большую гибкость в поддержке Украины. Речь идет о поставках вооружения.
А в Германии собираются закупить несколько тысяч единиц бронетехники. Все из-за угрозы со стороны РФ.
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