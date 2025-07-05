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Китай может спровоцировать атаку РФ на ЕС — в НАТО объяснили как

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 23:40
Генсек НАТО считает, что в случае нападения Китая на Тайвань Россия может напасть и на Европу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность относительно возможной провокации Китаем вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Если Китай решит атаковать Тайвань, то он может спровоцировать Россию напасть на Европу.

Об этом генсек НАТО заявил в интервью The New York Times.

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Марк Рютте предположил, что Китай может попытаться отвлечь внимание США и Европы от Азиатско-Тихоокеанского региона, используя Россию как инструмент для агрессии против стран НАТО.

По его словам, если Китай решит атаковать Тайвань, он может спровоцировать Россию на осуществление военных действий в Европе, чтобы оттянуть ресурсы и внимание США от конфликта в Азии.

Для предотвращения такого сценария господин Рютте подчеркнул необходимость сделать перспективу нападения на НАТО неприемлемой для России и укрепить единство между странами-членами Альянса в защите своих интересов в Атлантике, Европе и Арктике.

Ранее сообщалось, что Марк Рютте выразил надежду, что США смогут проявить большую гибкость в поддержке Украины. Речь идет о поставках вооружения.

А в Германии собираются закупить несколько тысяч единиц бронетехники. Все из-за угрозы со стороны РФ.

россия Китай НАТО Тайвань Марк Рютте війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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