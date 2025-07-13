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Головна Новини дня США тиснуть на Японію та Австралію щодо ситуації з Тайванем

США тиснуть на Японію та Австралію щодо ситуації з Тайванем

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 04:33
У Пентагоні хочуть знати чітку позицію Австралії та Японії у разі військового конфлікту Китаю та Тайваню
Будівля Пентагону. Фото: Reuters

У Пентагоні чекають чіткої відповіді від Японії та Австралії в аспекті підтримки Тайваню у разі атаки Китаю. Цікаво, що Вашингтон не дає Тайваню гарантій повної відповідальності у разі конфлікту.

Про це в аналітичному матеріалі пише видання Financial Times.

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Як реагують на вимогу США в Японії та Австралії

Згідно з джерелами Financial Times, представники Японії, Австралії та інших союзників США висловили "колективне здивування" такою вимогою. Міністерство оборони Японії заявило, що важко дати відповідь на гіпотетичне запитання про "надзвичайну ситуацію на Тайвані", оскільки будь-яка реакція буде здійснюватися індивідуально та з урахуванням конституції, міжнародного права, а також внутрішніх законів і правил.

Пентагон активно тисне на Японію та Австралію, щоб ті чітко визначили свою роль у разі збройного конфлікту між США та Китаєм через Тайвань. 

За даними джерел, останніми місяцями заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі неодноразово порушував це питання на зустрічах з представниками Міністерства оборони Японії та Австралії. Його дії є частиною стратегії посилення стримування Китаю та підготовки до потенційної війни за Тайвань.

За словами Колбі, Пентагон реалізує програму президента Дональда Трампа з "відновлення стримування і досягнення миру силою", зокрема, шляхом заклику до союзників збільшити витрати на оборону та інші зусилля, пов'язані з колективною обороною.

Раніше повідомлялось про заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який висловив занепокоєння щодо можливої провокації Китаєм збройного конфлікту між Росією та НАТО. Якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, то він може спровокувати Росію напасти на Європу, вважає Рютте.

А у Німеччині збираються закупити декілька тисяч одиниць бронетехніки. Все через загрозу з боку РФ.

США Китай Австралія Японія конфлікт Тайвань війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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