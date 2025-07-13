В Пентагоне хотят знать четкую позицию Австралии и Японии в случае военного конфликта Китая и Тайваня

Здание Пентагона. Фото: Reuters

В Пентагоне ждут четкого ответа от Японии и Австралии в аспекте поддержки Тайваня в случае атаки Китая. Интересно, что Вашингтон не дает Тайваню гарантий полной ответственности в случае конфликта.

Об этом в аналитическом материале пишет издание Financial Times.

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Как реагируют на требование США в Японии и Австралии

Согласно источникам Financial Times, представители Японии, Австралии и других союзников США выразили "коллективное удивление" таким требованием. Министерство обороны Японии заявило, что затрудняется дать ответ на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване", поскольку любая реакция будет осуществляться индивидуально и с учетом конституции, международного права, а также внутренних законов и правил.

Пентагон активно давит на Японию и Австралию, чтобы те четко определили свою роль в случае вооруженного конфликта между США и Китаем из-за Тайваня.

По данным источников, в последние месяцы заместитель министра обороны США Элбридж Колби неоднократно поднимал этот вопрос на встречах с представителями Министерства обороны Японии и Австралии. Его действия являются частью стратегии усиления сдерживания Китая и подготовки к потенциальной войне за Тайвань.

По словам Колби, Пентагон реализует программу президента Дональда Трампа по "восстановлению сдерживания и достижения мира силой", в частности, путем призыва к союзникам увеличить расходы на оборону и другие усилия, связанные с коллективной обороной.

Ранее сообщалось о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который выразил обеспокоенность относительно возможной провокации Китаем вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Если Китай решит атаковать Тайвань, то он может спровоцировать Россию напасть на Европу, считает Рютте.

А в Германии собираются закупить несколько тысяч единиц бронетехники. Все из-за угрозы со стороны РФ.