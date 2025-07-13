Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США давят на Японию и Австралию по ситуации с Тайванем

США давят на Японию и Австралию по ситуации с Тайванем

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 04:33
В Пентагоне хотят знать четкую позицию Австралии и Японии в случае военного конфликта Китая и Тайваня
Здание Пентагона. Фото: Reuters

В Пентагоне ждут четкого ответа от Японии и Австралии в аспекте поддержки Тайваня в случае атаки Китая. Интересно, что Вашингтон не дает Тайваню гарантий полной ответственности в случае конфликта.

Об этом в аналитическом материале пишет издание Financial Times.

Реклама
Читайте также:

Как реагируют на требование США в Японии и Австралии

Согласно источникам Financial Times, представители Японии, Австралии и других союзников США выразили "коллективное удивление" таким требованием. Министерство обороны Японии заявило, что затрудняется дать ответ на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване", поскольку любая реакция будет осуществляться индивидуально и с учетом конституции, международного права, а также внутренних законов и правил.

Пентагон активно давит на Японию и Австралию, чтобы те четко определили свою роль в случае вооруженного конфликта между США и Китаем из-за Тайваня.

По данным источников, в последние месяцы заместитель министра обороны США Элбридж Колби неоднократно поднимал этот вопрос на встречах с представителями Министерства обороны Японии и Австралии. Его действия являются частью стратегии усиления сдерживания Китая и подготовки к потенциальной войне за Тайвань.

По словам Колби, Пентагон реализует программу президента Дональда Трампа по "восстановлению сдерживания и достижения мира силой", в частности, путем призыва к союзникам увеличить расходы на оборону и другие усилия, связанные с коллективной обороной.

Ранее сообщалось о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который выразил обеспокоенность относительно возможной провокации Китаем вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Если Китай решит атаковать Тайвань, то он может спровоцировать Россию напасть на Европу, считает Рютте.

А в Германии собираются закупить несколько тысяч единиц бронетехники. Все из-за угрозы со стороны РФ.

США Китай Австралия Япония конфликт Тайвань війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации