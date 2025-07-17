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Тайвань готовится к городским боям с Китаем — как прошли учения

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 05:42
В рамках учений на Тайване армия тренировалась отражать атаки Китая в городских условиях
Боец армии Тайваня на учениях. Фото: Министерство обороны Тайваня

Армия Тайваня начала тренироваться вести городские бои, готовясь к вторжению Китая. Ежегодные учения "Хань Куанг" сосредоточены на более реалистичных сценариях защиты крупных городов.

Об этом сообщает Financial Times.

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Учения в метро сил обороны Тайваня. Фото: Министерство обороны Тайваня

В этом году вооруженные силы Тайваня привлекли городской общественный транспорт для подготовки к отражению китайского вторжения. Подразделения "держали оборону" прямо на улицах столицы, чтобы лучше подготовиться к возможному нападению Китая и повысить осведомленность населения о том, что повлечет за собой такой кризис.

В рамках учений отряд военной полиции, вооруженный противотанковыми ракетными комплексами Javelin, вышел со станции метро в Тайбэе и, пробежав мимо закрытых витрин магазинов, занял боевую позицию.

Вместо того, чтобы просто имитировать отражение китайских сил вторжения от пляжей и берегов, как в прошлом, военные в этом году отрабатывали, как реагировать, если китайские маневры, которые Народно-освободительная армия Китая проводит вблизи Тайваня почти ежедневно, внезапно превратятся в атаку, пишет Financial Times.

В других местах города командование тылового обеспечения армии использовало систему скоростного общественного транспорта для доставки боеприпасов и продовольствия с восточной окраины.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне ждут четкого ответа от Японии и Австралии в аспекте поддержки Тайваня в случае атаки Китая.

Ранее сообщалось о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который выразил обеспокоенность относительно возможной провокации Китаем вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

Китай военные учения конфликт Тайвань війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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