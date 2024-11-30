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Таємниці Кремля — чому стирають метадані з фото та відео Путіна

30 листопада 2024 11:50
Ольга Антоновська - редактор
Метадані з фото та відео Путіна зникають — що приховує Кремль
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Кремль почав видаляти метадані з відеозаписів і фотографій російського диктатора Володимира Путіна. За цими даними можна було дізнатися дату та точний час створення фото й відео.

Про це повідомляє польське видання Gazeta.pl в суботу, 30 листопада.

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Як повідомляє видання, у всіх фото або відео з Путіним, які публікують на сайті Кремля, замість даних про дати значаться нулі. Це означає, що файли скоригували. Така ж ситуація була із записом відеозвернення російського диктатора, в якому він стверджував, що армія країни-агресора РФ для удару по Україні 21 листопада використала нову ракету "Орєшнік".

"Крім того, дані стерли у відеозаписі його преспідходу на нещодавньому саміті ОДКБ в Казахстані", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього метадані давали змогу встановити, що ролики та знімки, які видавали за свіжі, насправді було зроблено заздалегідь. Такі "законсервовані" матеріали про Путіна у Кремлі створюють часто.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пригрозив завдати нового удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік". Можливою ціллю може стати Київ.

В кінотеатрах України незабаром з'явиться стрічка "Смерть Путіна" польського режисера Патріка Веґи. Це сатиричний фільм про життя російського диктатора Володимира Путіна.

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