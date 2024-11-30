Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська ракета "Орєшнік", якою РФ вдарила по Дніпру, не має нічого кардинально нового. Застосування цієї зброї не призведе до російської ескалації у війні.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 29 листопада.

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Аналітики вважають, що Путін має на меті залякати Україну, аби відвернути Київ від подальших ракетних ударів по території Росії. Саме тому російський диктатор наголошує на дальності та корисному навантаженні ракети й порівнює її руйнівні можливості з можливостями метеора.

"Навіть погрози Путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки", — йдеться у повідомленні.

В ISW також додали, що Reuters, посилаючись на п'ять близьких до американської розвідки джерел, зазначило, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США про те, що Кремль навряд чи застосує ядерну зброю в Україні. Навіть у відповідь на удари ЗСУ по території Росії західною зброєю.

"Таким чином, постійне хизування Путіна "Орєшніком" і російським ракетним потенціалом, залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи є передвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що Росія запустила експериментальну ракету "Орєшнік" по Україні, аби надіслати стратегічне повідомлення. Припускають, що це сталося через дозвіл, який отримав Київ щодо далекобійних ударів вглиб Росії.

США офіційно підтвердили дозвіл для України застосувати балістичні ракети ATACMS для ударів по Росії. ЗСУ влучили по цілях у Курській області.