Путин угрожает ракетой "Орешник" — в ISW оценили реальность угрозы

Владимир Путин. Фото: росСМИ

У российской ракеты "Орешник", которой РФ ударили по Днепру, нет ничего кардинально нового. Применение этого орудия не приведет к российской эскалации в войне.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в пятницу, 29 ноября.

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Аналитики считают, что цель Путина — запугать Украину, чтобы отвлечь Киев от дальнейших ракетных ударов по территории России. Именно поэтому российский диктатор отмечает дальность и полезную нагрузку ракеты и сравнивает ее разрушительные возможности с возможностями метеора.

"Даже угрозы Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве являются пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки", — говорится в сообщении.

В ISW также добавили, что Reuters, ссылаясь на пять близких к американской разведке источников, отметило, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине. Даже на удары ВСУ по территории России западным оружием.

"Таким образом, постоянное хвастовство Путина "Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара", — отмечают аналитики.

Напомним, британская разведка считает, что Россия запустила экспериментальную ракету "Орешник" по Украине для отправки стратегического сообщения. Предполагают, что это произошло из-за разрешения Киева относительно дальнобойных ударов вглубь России.

США официально подтвердили разрешение Украине применить баллистические ракеты ATACMS для ударов по России. ВСУ попали по целям в Курской области.