Метаданные с фото и видео Путина исчезают — что скрывает Кремль

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль начал удалять метаданные из видеозаписей и фотографий российского диктатора Владимира Путина. По этим данным можно узнать дату и точное время создания фото и видео.

Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl в субботу, 30 ноября.

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Как сообщает издание, во всех фото или видео с Путиным, которые публикуют на сайте Кремля, вместо данных о датах числятся нули. Это означает, что файлы скорректированы. Такая же ситуация была с записью видеообращения российского диктатора, в котором он утверждал, что армия страны-агрессора РФ для удара по Украине 21 ноября использовала новую ракету "Орешник".

"Кроме того, данные стерли в видеозаписи его преподхода на недавнем саммите ОДКБ в Казахстане", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого метаданные позволяли установить, что ролики и снимки, которые выдавали за свежие, были сделаны заранее. Такие "законсервированные" материалы о Путине в Кремле создают часто.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести новый удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Возможной целью может стать Киев.

В кинотеатрах Украины в скором времени появится лента "Смерть Путина" польского режиссера Патрика Веги. Это сатирический фильм о жизни российского диктатора Владимира Путина.