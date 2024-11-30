Метаданные с фото и видео Путина исчезают — что скрывает Кремль

Тайны Кремля — почему стирают метаданные с фото и видео Путина
Кремль начал удалять метаданные из видеозаписей и фотографий российского диктатора Владимира Путина. По этим данным можно узнать дату и точное время создания фото и видео.
Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl в субботу, 30 ноября.
Почему Кремль удаляет метаданные из видео и фото Путина
Как сообщает издание, во всех фото или видео с Путиным, которые публикуют на сайте Кремля, вместо данных о датах числятся нули. Это означает, что файлы скорректированы. Такая же ситуация была с записью видеообращения российского диктатора, в котором он утверждал, что армия страны-агрессора РФ для удара по Украине 21 ноября использовала новую ракету "Орешник".
"Кроме того, данные стерли в видеозаписи его преподхода на недавнем саммите ОДКБ в Казахстане", — говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого метаданные позволяли установить, что ролики и снимки, которые выдавали за свежие, были сделаны заранее. Такие "законсервированные" материалы о Путине в Кремле создают часто.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести новый удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Возможной целью может стать Киев.
В кинотеатрах Украины в скором времени появится лента "Смерть Путина" польского режиссера Патрика Веги. Это сатирический фильм о жизни российского диктатора Владимира Путина.
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