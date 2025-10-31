Графіки відключень на 1 листопада — де не буде світла

Світлу бути — в Укренерго показали обнадійливі графіки на завтра
В Укренерго попереджають про обмеження споживання електроенергії у суботу, 1 листопада, у деяких регіонах України. Причиною відключень є наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.
Про це інформує пресслужба Укренерго у п'ятницю, 31 жовтня, в Telegram.
Графіки відключень світла на 1 листопада — чого очікувати
За інформацією Укренерго, у суботу, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом 0,5 черги.
Графіки обмеження потужності — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначили в Укренерго.
А також закликали ощадливо споживати електроенергію.
