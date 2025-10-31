Графіки відключень на 1 листопада — де не буде світла

Чоловік зі свічкою через відсутність електроенергії. Ілюстративне фото: Freepik

В Укренерго попереджають про обмеження споживання електроенергії у суботу, 1 листопада, у деяких регіонах України. Причиною відключень є наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.

Про це інформує пресслужба Укренерго у п'ятницю, 31 жовтня, в Telegram.

За інформацією Укренерго, у суботу, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом 0,5 черги.

Графіки обмеження потужності — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначили в Укренерго.

А також закликали ощадливо споживати електроенергію.

Нещодавно депутат Київради назвав речі, якими мають запастись кияни на зиму у разі тривалих відключень світла.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив, що Росія має план щодо атак на енергетику України.