Україна
Свету быть — в Укрэнерго показали графики на завтра

Дата публикации 31 октября 2025 20:53
обновлено: 20:53
Графики отключений на 1 ноября — где не будет света
Мужчина со свечой из-за отсутствия электроэнергии. Иллюстративное фото: Freepik

В Укрэнерго предупреждают об ограничении потребления электроэнергии в субботу, 1 ноября, в некоторых регионах Украины. Причиной отключений являются последствия массированных ракетно-дронных атак РФ на энергообъекты.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в пятницу, 31 октября, в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света на 1 ноября — чего ожидать

По информации Укрэнерго, в субботу, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений — с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 — объемом 0,5 очереди.

Графики ограничения мощности — с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 — для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в Укрэнерго.

А также призвали экономно потреблять электроэнергию.

Укренерго
Сообщение от Укрэнерго. Фото: Укрэнерго/Facebook

Недавно депутат Киевсовета назвал вещи, которыми должны запастись киевляне на зиму в случае длительных отключений света.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил, что Россия имеет план по атакам на энергетику Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
