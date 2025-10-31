Графики отключений электроэнергии действуют по всей Украине 31 октября

Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Украине продолжаются ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах, которые получили повреждения в результате очередных атак дронов. По состоянию на утро 31 октября в нескольких областях зафиксированы новые отключения электроэнергии, в Украине будут действовать графики.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрэнерго.

По информации Министерства энергетики, в течение суток с 00:00 до 24:00 на всей территории страны будут действовать графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленных предприятий.

Обновленные графики можно найти на официальных сайтах региональных операторов системы распределения. Украинцам советуют следить за сообщениями своих облэнерго, чтобы быть в курсе изменений в поставках электроэнергии.

В министерстве отмечают важность экономного использования электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки. Рациональное потребление поможет уменьшить давление на энергосистему и избежать аварийных отключений.

Напомним, в МАГАТЭ заявили, что во время российской атаки пострадали энергообъекты, которые обеспечивали работу АЭС.

Вчера, 30 октября, в ДТЭК подтвердили российские атаки на теплоэлектростанции.