Графіки відключень діятимуть цілу добу — в Укренерго попередили

Графіки відключень діятимуть цілу добу — в Укренерго попередили

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:59
Оновлено: 10:58
Графіки відключень електроенергії діють по всій Україні 31 жовтня
Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК

В Україні тривають ремонтно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах, які зазнали пошкоджень унаслідок чергових атак дронів. Станом на ранок 31 жовтня в кількох областях зафіксовано нові відключення електроенергії, в Україні діятимуть графіки.

Про це повідомляють в пресслужбі Укренерго.

Відключення електроенергії в Україні 31 жовтня

За інформацією Міністерства енергетики, протягом доби з 00:00 до 24:00 на всій території країни діятимуть графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових підприємств.

Оновлені графіки можна знайти на офіційних сайтах регіональних операторів системи розподілу. Українцям радять стежити за повідомленнями своїх обленерго, щоб бути в курсі змін у постачанні електроенергії.

У міністерстві наголошують на важливості ощадливого використання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години пікового навантаження. Раціональне споживання допоможе зменшити тиск на енергосистему та уникнути аварійних відключень.

Нагадаємо, в МАГАТЕ заявили, що під час російської атаки постраждали енергооб'єкти, які забезпечували роботу АЕС.

Вчора, 30 жовтня, у ДТЕК підтвердили російські атаки на теплоелектростанції. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
