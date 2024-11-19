Відключення світла 20 листопада — в Укренерго сказали, скільки черг діятимуть

Світло завтра вимикатимуть протягом всього дня — заява Укренерго
В Укренерго надали інформацію щодо відключень світла завтра, 20 листопада. У регіонах діятиме одна черга відключень.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 19 листопада.
Як завтра відключатимуть світло
За інформацією Укренерго, завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання", — йдеться в повідомленні.
Також енергетики нагадують про необхідність споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.
Графік відключення світла по областях
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, в окремих областях і населених пунктах України через ракетну атаку Росії вранці 17 листопада запроваджено екстрені відключення електропостачання. Це превентивні заходи для захисту енергосистеми країни.
Раніше Новини.LIVE писали, що у разі, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.
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