Відключення світла 20 листопада — в Укренерго сказали, скільки черг діятимуть

Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Укренерго надали інформацію щодо відключень світла завтра, 20 листопада. У регіонах діятиме одна черга відключень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 19 листопада.

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За інформацією Укренерго, завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання", — йдеться в повідомленні.

Також енергетики нагадують про необхідність споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Графік відключення світла по областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, в окремих областях і населених пунктах України через ракетну атаку Росії вранці 17 листопада запроваджено екстрені відключення електропостачання. Це превентивні заходи для захисту енергосистеми країни.

Раніше Новини.LIVE писали, що у разі, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.