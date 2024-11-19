Отключение света 20 ноября — в Укрэнерго сказали, сколько очередей будут действовать

Поврежденная после российской атаки ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Укрэнерго предоставили информацию об отключениях света завтра, 20 ноября. В регионах будет действовать одна очередь отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 19 ноября.

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По информации Укрэнерго, завтра, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование", — говорится в сообщении.

Также энергетики напоминают о необходимости потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

График отключения света по областям

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, в отдельных областях и населенных пунктах Украины из-за ракетной атаки России утром 17 ноября были введены экстренные отключения электроснабжения. Это превентивные меры по защите энергосистемы страны.

Ранее Новини.LIVE писали, что в случае, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимы значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.