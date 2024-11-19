Отключение света 20 ноября — в Укрэнерго сказали, сколько очередей будут действовать

Свет завтра будут выключать в течение дня — заявление Укрэнерго
В Укрэнерго предоставили информацию об отключениях света завтра, 20 ноября. В регионах будет действовать одна очередь отключений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 19 ноября.
Как завтра будут отключать свет
По информации Укрэнерго, завтра, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование", — говорится в сообщении.
Также энергетики напоминают о необходимости потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.
График отключения света по областям
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, в отдельных областях и населенных пунктах Украины из-за ракетной атаки России утром 17 ноября были введены экстренные отключения электроснабжения. Это превентивные меры по защите энергосистемы страны.
Ранее Новини.LIVE писали, что в случае, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимы значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.
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