Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світло вимикатимуть всюди — як завтра діятимуть графіки

Світло вимикатимуть всюди — як завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 19:30
Відключення світла в Україні 29 листопада — як завтра діятимуть графіки
Жінка при відключенні світла. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла знову будуть в усіх областях України завтра, 29 листопада. Заходи обмеження споживання застосовують через наслідки попередніх російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Україні 29 листопада

Графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів заходи обмеження електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявляється за графіком.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Інна Совсун спрогнозувала, що відключення електроенергії в Україні можуть посилитися.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко пояснив, чи можливо зробити ліфти повністю автономними під час відключень світла.

електроенергія Україна Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації