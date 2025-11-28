Відключення світла в Україні 29 листопада — як завтра діятимуть графіки

Жінка при відключенні світла. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла знову будуть в усіх областях України завтра, 29 листопада. Заходи обмеження споживання застосовують через наслідки попередніх російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Відключення світла в Україні 29 листопада

Графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів заходи обмеження електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявляється за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

