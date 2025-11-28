Отключение света в Украине 29 ноября — как завтра будут действовать графики

Женщина при отключении света. Фото: Новини.LIVE

Отключения света снова будут во всех областях Украины завтра, 29 ноября. Меры ограничения потребления применяют из-за последствий предыдущих российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отключения света в Украине 29 ноября

Графики почасовых отключений будут с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей меры ограничения электроэнергии будут применять с 00:00 до 23:59.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Инна Совсун спрогнозировала, что отключения электроэнергии в Украине могут усилиться.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко объяснил, возможно ли сделать лифты полностью автономными во время отключений света.