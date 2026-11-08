Блекаут в Києві. Фото: Новини.LIVE

В "Укренерго" інформують, що в деяких областях України графіки відключень електроенергії будуть діяти протягом усієї доби 9 листопада. У компанії повідомляють, що обмеження для побутових споживачів становитимуть від 1,5 до 4 черг.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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Якими будуть графіки відключень світла 9 листопада

В "Укренерго" повідомили, що 9 листопада, в понеділок, цілодобово будуть застосовані графіки відключень світла.

0:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для підприємств;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг).

У компанії заявили, що причина запровадження вимушених графіків — це наслідки масових обстрілів РФ на українську енергетику. Вони нагадали, що через російський терор ситуація може швидко змінюватись.

"Укренерго" закликає стежити за повідомленнями та графіками обмежень на офіційних порталах у регіонах.

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"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", — йдеться в джерелі.

Ми писали, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що "Укренерго" захистило практично всі ключові енергетичні підстанції. Він заявив, що опубліковані кадри незахищених споруд на Київщині — це не зона відповідальності компанії.

Новини.LIVE інформували, що за словами Володимира Зеленського, Україна очікує додаткове постачання генераторів кабелів та іншого обладнання від Німеччини та Італії. Також президент повідомив, що в деяких регіонах залучатимуть додаткові бригади для відновлення енергетичних об'єктів.