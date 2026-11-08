Отключение электричества в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В "Укрэнерго" сообщают, что в некоторых областях Украины графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всего суток 9 ноября. В компании сообщают, что ограничения для бытовых потребителей составят от 1,5 до 4 очередей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Какими будут графики отключений света 9 ноября

В "Укрэнерго" сообщили, что 9 ноября, в понедельник, круглосуточно будут действовать графики отключений света.

0:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для предприятий;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 4 очередей).

В компании заявили, что причиной введения вынужденных графиков являются последствия массовых обстрелов РФ по украинской энергетике. Они напомнили, что из-за российского террора ситуация может быстро меняться.

"Укрэнерго" призывает следить за сообщениями и графиками ограничений на официальных порталах в регионах.

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"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно!", — говорится в источнике.

Мы писали, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что "Укрэнерго" защитило практически все ключевые энергетические подстанции. Он заявил, что опубликованные кадры незащищенных сооружений в Киевской области — это не зона ответственности компании.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, Украина ожидает дополнительных поставок генераторов, кабелей и другого оборудования из Германии и Италии. Также президент сообщил, что в некоторых регионах будут привлекаться дополнительные бригады для восстановления энергетических объектов.