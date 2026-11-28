Люди йдуть в темряві через відключення світла внаслідок атак РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, в частині областей України застосовуватимуть планові обмеження електропостачання. Графіки діятимуть протягом усієї доби та стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів. Обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну систему.

Про це повідомили в Укренерго у суботу, 28 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Графіки відключень світла на 29 листопада

За інформацією Укренерго, у неділю в частині областей обмеження споживання електроенергії запровадять на весь день. Для промислових підприємств передбачені графіки обмеження потужності, тоді як для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

Кількість черг відключень для споживачів становитиме від однієї до трьох.

В Укренерго пояснили, що причиною запровадження графіків стали наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

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Актуальну інформацію про час та обсяги відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу у своїх регіонах, оскільки саме там публікують графіки для споживачів.

Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 26 листопада 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову масовану атаку по енергетичній інфраструктурі, логістиці та об’єктах життєзабезпечення України. За даними розвідки, противник завершує підготовку до удару, тоді як у низці регіонів тривають складні роботи з відновлення електропостачання. Найскладніша ситуація залишається у Дніпрі, Дніпровському районі та Павлограді.

Також ми писали, що за словами Зеленського, Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією, якщо Москва погодиться на таку пропозицію. Президент наголосив, що українська сторона підтримує припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія поки не погоджується на енергетичне перемир’я.