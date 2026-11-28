Люди идут в темноте из-за отключения света в результате атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, в некоторых областях Украины будут введены плановые ограничения электроснабжения. Графики будут действовать в течение суток и коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей. Ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую систему.

Об этом сообщили в Укрэнерго в субботу, 28 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Графики отключений света на 29 ноября

По информации Укрэнерго, в воскресенье в части областей ограничения потребления электроэнергии будут введены на весь день. Для промышленных предприятий предусмотрены графики ограничения мощности, тогда как для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Количество очередей отключений для потребителей составит от одной до трех.

В Укрэнерго пояснили, что причиной введения графиков стали последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики продолжают работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.

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Актуальную информацию о времени и объемах отключений рекомендуется проверять на официальных страницах операторов системы распределения в своих регионах, поскольку именно там публикуются графики для потребителей.

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 26 ноября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую массированную атаку по энергетической инфраструктуре, логистике и объектам жизнеобеспечения Украины. По данным разведки, противник завершает подготовку к удару, в то время как в ряде регионов продолжаются сложные работы по восстановлению электроснабжения. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепре, Днепровском районе и Павлограде.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина готова к энергетическому перемирию с Россией, если Москва согласится на такое предложение. Президент подчеркнул, что украинская сторона поддерживает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия пока не соглашается на энергетическое перемирие.