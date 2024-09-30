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Світло буде завтра, але є нюанс — про що в Укренерго попередили українців

30 вересня 2024 18:43
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Україні 1 жовтня від Укренерго
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 1 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 1 жовтня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго. 

Графіки відключення світла на 1 жовтня
Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, у ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом. За словами депутатки Верховної Ради Інни Совсун, найбільше страждатимуть східні області.  

Також ми писали про те, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

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