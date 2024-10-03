Графіки відключення світла на 4 жовтня від Укренерго

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

У п'ятницю, 4 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 4 жовтня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, у ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом. За словами депутатки Верховної Ради Інни Совсун, найбільше страждатимуть східні області.

Також ми писали про те, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.