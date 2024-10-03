Графики отключения света на 4 октября от Укрэнерго

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В пятницу, 4 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 4 октября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, в ВР назвали города, где зимой будет самая сложная ситуация со светом. По словам депутата Верховной Рады Инны Совсун, больше всего будут страдать восточные области.

Также мы писали о том, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.