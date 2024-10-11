В Укренерго зробили заяву щодо відключення світла

Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У суботу, 12 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 12 жовтня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, нещодавно очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що українці цієї зими будуть повністю забезпечені електроенергією, попри розрахунки ООН, які були песимістичними. Однак є одна умова.

Також ми писали, що в ДТЕК повідомили, що їхня команда активно готує енергетичну систему Україну до зими. Фахівці не лише відновлюють пошкоджені генерації, а й зміцнюють електромережі.