В Укрэнерго сделали заявление относительно отключения света

Свет будет, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев
В субботу, 12 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 12 октября
Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.
"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, недавно глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что украинцы этой зимой будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на расчеты ООН, которые были пессимистическими. Однако есть одно условие.
Также мы писали, что в ДТЭК сообщили, что их команда активно готовит энергетическую систему Украины к зиме. Специалисты не только восстанавливают поврежденные поколения, но и укрепляют электросети.
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