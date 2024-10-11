В Укрэнерго сделали заявление относительно отключения света

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В субботу, 12 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 12 октября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, недавно глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что украинцы этой зимой будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на расчеты ООН, которые были пессимистическими. Однако есть одно условие.

Также мы писали, что в ДТЭК сообщили, что их команда активно готовит энергетическую систему Украины к зиме. Специалисты не только восстанавливают поврежденные поколения, но и укрепляют электросети.