Головна Новини дня Світла не буде в усій Україні — графік відключення на завтра

Світла не буде в усій Україні — графік відключення на завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 21:09
Для кого завтра відключатимуть світло — Укренерго надає графіки
Енергетик працює над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

Укренерго звертає увагу на те, що інформація про відключення світла на завтра, 12 грудня, стосується усіх регіонів України. Причиною запровадження графіків відключення електроенергії обмеження є наслідки ракетно-дронових атак РФ.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі країни

Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Світла не буде в усій Україні — графік відключення на завтра - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — зазначає Укренерго.  

Укренерго нагадує, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а саме — час  та обсяг відключень.  А відключення за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у регіоні. Також Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що Свириденко повідомила про результати засідання енергетичного штабу — вона анонсувала скорочення відключень світла.

Раніше ми також інформували, що експерт окреслив наслідки російських атак на енергосистему країни цієї зими. Він переконаний — попри інтенсивність ударів, РФ не зможе цього року повністю нас знеструмити.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
