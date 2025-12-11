Для кого завтра відключатимуть світло — Укренерго надає графіки

Енергетик працює над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

Укренерго звертає увагу на те, що інформація про відключення світла на завтра, 12 грудня, стосується усіх регіонів України. Причиною запровадження графіків відключення електроенергії обмеження є наслідки ракетно-дронових атак РФ.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у четвер, 11 грудня.

Ситуація в енергосистемі країни

Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — зазначає Укренерго.

Укренерго нагадує, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а саме — час та обсяг відключень. А відключення за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у регіоні. Також Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо.

