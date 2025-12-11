Для кого завтра будут отключать свет - Укрэнерго предоставляет графики

Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Укрэнерго обращает внимание на то, что информация об отключении света на завтра, 12 декабря, касается всех регионов Украины. Причиной введения графиков отключения электроэнергии ограничения являются последствия ракетно-дронных атак РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 11 декабря.

Ситуация в энергосистеме страны

Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — отмечает Укрэнерго.

Укрэнерго напоминает, что ситуация в энергосистеме может измениться, а именно — время и объем отключений. А отключение по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе. Также Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что Свириденко сообщила о результатах заседания энергетического штаба — она анонсировала сокращение отключений света.

Ранее мы также информировали, что эксперт очертил последствия российских атак на энергосистему страны этой зимой. Он убежден — несмотря на интенсивность ударов, РФ не сможет в этом году полностью нас обесточить.