Україна
Света не будет по всей Украине — график отключения на завтра

Света не будет по всей Украине — график отключения на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 21:09
Для кого завтра будут отключать свет - Укрэнерго предоставляет графики
Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Укрэнерго обращает внимание на то, что информация об отключении света на завтра, 12 декабря, касается всех регионов Украины. Причиной введения графиков отключения электроэнергии ограничения являются последствия ракетно-дронных атак РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 11 декабря.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме страны

Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Світла не буде в усій Україні — графік відключення на завтра - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — отмечает Укрэнерго.

Укрэнерго напоминает, что ситуация в энергосистеме может измениться, а именно — время и объем отключений. А отключение по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе. Также Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что Свириденко сообщила о результатах заседания энергетического штаба — она анонсировала сокращение отключений света.

Ранее мы также информировали, что эксперт очертил последствия российских атак на энергосистему страны этой зимой. Он убежден — несмотря на интенсивность ударов, РФ не сможет в этом году полностью нас обесточить.

Укрэнерго отключения света свет графики отключений света отключения
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
