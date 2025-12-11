Для кого завтра будут отключать свет - Укрэнерго предоставляет графики

Света не будет по всей Украине — график отключения на завтра
Укрэнерго обращает внимание на то, что информация об отключении света на завтра, 12 декабря, касается всех регионов Украины. Причиной введения графиков отключения электроэнергии ограничения являются последствия ракетно-дронных атак РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 11 декабря.
Ситуация в энергосистеме страны
Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — отмечает Укрэнерго.
Укрэнерго напоминает, что ситуация в энергосистеме может измениться, а именно — время и объем отключений. А отключение по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе. Также Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, что Свириденко сообщила о результатах заседания энергетического штаба — она анонсировала сокращение отключений света.
Ранее мы также информировали, что эксперт очертил последствия российских атак на энергосистему страны этой зимой. Он убежден — несмотря на интенсивность ударов, РФ не сможет в этом году полностью нас обесточить.
Читайте Новини.LIVE!