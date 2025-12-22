Обмеження електроенергії 23 грудня - графіки Укренерго та ДТЕК

Чоловік читає книгу без світла. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 грудня, у більшості регіонів України планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Також обмеження потужності будуть діяти для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго" у Telegram.

Обмеження електроенергії 23 грудня

Відключення світла запроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією у ті години, коли світло подається згідно з графіком.

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла у Києві 23 грудня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на завтра у Києві. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 23 грудня

У ДТЕК також показали графіки відключення електроенергії на завтра у Київській області.

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Дніпропетровщині 23 грудня

ДТЕК також опублікувала графіки обмеження світла у Дніпропетровській області 23 грудня.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Харківщині 23 грудня

Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Для промисловості та бізнесу Харківщини з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Пост Харківобленерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нардеп Олексій Кучеренко заявив, що електроенергії в Україні може не бути до 20 годин за добу.

А також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що потрібно для зменшення обсягів відключень.