Головна Новини дня Світла не буде в більшості областей завтра — графіки Укренерго

Світла не буде в більшості областей завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 22:04
Обмеження електроенергії 23 грудня - графіки Укренерго та ДТЕК
Чоловік читає книгу без світла. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 грудня, у більшості регіонів України планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Також обмеження потужності будуть діяти для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго" у Telegram.

Обмеження електроенергії 23 грудня

Відключення світла запроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією у ті години, коли світло подається згідно з графіком.

Світла не буде в більшості областей завтра — графіки Укренерго - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла у Києві 23 грудня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на завтра у Києві. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно 

Чи будуть відключення 23 грудня у Києві
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК
Відключення 23 грудня у Києві
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 23 грудня

У ДТЕК також показали графіки відключення електроенергії на завтра у Київській області.

Коли вимикають світло на Київщині
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК
Коли вимикають світло на Київщині
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Дніпропетровщині 23 грудня

ДТЕК також опублікувала графіки обмеження світла у Дніпропетровській області 23 грудня.

Коли перестануть виключати світло 2025
Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК
Коли перестануть виключати світло 2025
Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Харківщині 23 грудня

Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

  • 1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30
  • 2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00
  • 3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00
  • 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00 
  • 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00
  • 5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
  • 5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
  • 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
  • 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Для промисловості та бізнесу Харківщини з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Світла не буде в більшості областей завтра — графіки Укренерго - фото 8
Пост Харківобленерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нардеп Олексій Кучеренко заявив, що електроенергії в Україні може не бути до 20 годин за добу.

А також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що потрібно для зменшення обсягів відключень.

Укренерго ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
