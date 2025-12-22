Обмеження електроенергії 23 грудня - графіки Укренерго та ДТЕК

Світла не буде в більшості областей завтра — графіки Укренерго
У вівторок, 23 грудня, у більшості регіонів України планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Також обмеження потужності будуть діяти для промислових споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго" у Telegram.
Обмеження електроенергії 23 грудня
Відключення світла запроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Енергетики застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Також громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією у ті години, коли світло подається згідно з графіком.
Відключення світла у Києві 23 грудня
У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на завтра у Києві. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно
Відключення світла на Київщині 23 грудня
У ДТЕК також показали графіки відключення електроенергії на завтра у Київській області.
Відключення світла на Дніпропетровщині 23 грудня
ДТЕК також опублікувала графіки обмеження світла у Дніпропетровській області 23 грудня.
Відключення світла на Харківщині 23 грудня
Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:
- 1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
- 1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
- 2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30
- 2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30
- 3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00
- 3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00
- 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00
- 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00
- 5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
- 5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
- 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
- 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
Для промисловості та бізнесу Харківщини з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, що нардеп Олексій Кучеренко заявив, що електроенергії в Україні може не бути до 20 годин за добу.
А також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що потрібно для зменшення обсягів відключень.
