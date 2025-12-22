Ограничение электроэнергии 23 декабря - графики Укрэнерго и ДТЭК

Мужчина читает книгу без света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Ограничения электроэнергии 23 декабря

Отключения света вводятся из-за последствий российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики предостерегают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда свет подается согласно графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 23 декабря

В ДТЭК обнародовали графики отключения света на завтра в Киеве. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области 23 декабря

В ДТЭК также показали графики отключения электроэнергии на завтра в Киевской области.

График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Отключение света на Днепропетровщине 23 декабря

ДТЭК также опубликовала графики ограничения света в Днепропетровской области 23 декабря.

График отключения света в Днепропетровской области. Фото: ДТЭК

График отключения света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК

Отключение света на Харьковщине 23 декабря

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Для промышленности и бизнеса Харьковщины с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что нардеп Алексей Кучеренко заявил, что электроэнергии в Украине может не быть до 20 часов в сутки.

А также эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений.