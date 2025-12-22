Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Света не будет в большинстве областей завтра — графики Укрэнерго

Света не будет в большинстве областей завтра — графики Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 22:04
Ограничение электроэнергии 23 декабря - графики Укрэнерго и ДТЭК
Мужчина читает книгу без света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Ограничения электроэнергии 23 декабря

Отключения света вводятся из-за последствий российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики предостерегают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда свет подается согласно графику.

Світла не буде в більшості областей завтра — графіки Укренерго - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 23 декабря

В ДТЭК обнародовали графики отключения света на завтра в Киеве. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно

Чи будуть відключення 23 грудня у Києві
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Відключення 23 грудня у Києві
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области 23 декабря

В ДТЭК также показали графики отключения электроэнергии на завтра в Киевской области.

Коли вимикають світло на Київщині
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Коли вимикають світло на Київщині
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Отключение света на Днепропетровщине 23 декабря

ДТЭК также опубликовала графики ограничения света в Днепропетровской области 23 декабря.

Коли перестануть виключати світло 2025
График отключения света в Днепропетровской области. Фото: ДТЭК
Коли перестануть виключати світло 2025
График отключения света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК

Отключение света на Харьковщине 23 декабря

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение:

  • 1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30
  • 2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00
  • 3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00
  • 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00
  • 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00
  • 5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
  • 5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
  • 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
  • 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Для промышленности и бизнеса Харьковщины с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Світла не буде в більшості областей завтра — графіки Укренерго - фото 8
Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что нардеп Алексей Кучеренко заявил, что электроэнергии в Украине может не быть до 20 часов в сутки.

А также эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений.

Укрэнерго ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации