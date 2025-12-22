Ограничение электроэнергии 23 декабря - графики Укрэнерго и ДТЭК

Света не будет в большинстве областей завтра — графики Укрэнерго
Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" в Telegram.
Ограничения электроэнергии 23 декабря
Отключения света вводятся из-за последствий российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Энергетики предостерегают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Также граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда свет подается согласно графику.
Отключение света в Киеве 23 декабря
В ДТЭК обнародовали графики отключения света на завтра в Киеве. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно
Отключение света в Киевской области 23 декабря
В ДТЭК также показали графики отключения электроэнергии на завтра в Киевской области.
Отключение света на Днепропетровщине 23 декабря
ДТЭК также опубликовала графики ограничения света в Днепропетровской области 23 декабря.
Отключение света на Харьковщине 23 декабря
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение:
- 1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
- 1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
- 2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30
- 2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30
- 3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00
- 3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00
- 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00
- 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00
- 5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
- 5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
- 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
- 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
Для промышленности и бизнеса Харьковщины с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, что нардеп Алексей Кучеренко заявил, что электроэнергии в Украине может не быть до 20 часов в сутки.
А также эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что нужно для уменьшения объемов отключений.
Читайте Новини.LIVE!