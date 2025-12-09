Відео
Головна Новини дня Світла не буде у декількох черг — графік відключення на завтра

Світла не буде у декількох черг — графік відключення на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 20:32
Графік відключення світла 10 грудня — деталі від Укренерго
Темрява через відключення світла. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні 10 грудня вимикатимуть світло у всіх регіонах України. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно. 

Про це повідомили в Укренерго. 

Графік відключення світла 10 грудня

В Укренерго повідомили, що завтра, 10 грудня, в усіх областях будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). 

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти 

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні. 

Графік відключення світла 10 грудня
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 9 грудня у низці областей запровадили аварійні відключення світла. Енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. 

Водночас уряд готує низку рішень, аби світла було більше. Кабмін працює над тим, аби скоротити тривалість черг у графіках погодинних відключень.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
