График отключения света 10 декабря — детали от Укрэнерго

Темнота из-за отключения света. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине 10 декабря будут выключать свет во всех регионах Украины. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

График отключения света 10 декабря

В Укрэнерго сообщили, что завтра, 10 декабря, во всех областях будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, 9 декабря в ряде областей ввели аварийные отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В то же время правительство готовит ряд решений, чтобы света было больше. Кабмин работает над тем, чтобы сократить продолжительность очередей в графиках почасовых отключений.