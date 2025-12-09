График отключения света на 9 декабря — где аварийная ситуация

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В большинстве регионов Украины во вторник, 9 декабря, ввели аварийные отключения света. Причиной усиления ограничений являются последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Аварийные отключения света 9 декабря

В Укрэнерго рассказали, что во время аварийных отключений света предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах не действуют. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Однако ситуация может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", — говорится в сообщении.

В то же время украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда они присутствуют.

Напомним, ранее Юлия Свириденко заявила, что света может стать больше. В правительстве готовят ряд решений, чтобы сократить продолжительность отключений.

Также мы писали, что 9 декабря россияне ударили по энергетике на Харьковщине. В регионе вынужденно ввели графики аварийных отключений света.