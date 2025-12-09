Графік відключення світла на 9 грудня — де аварійна ситуація

У більшості регіонів аварійні відключення — деталі від Укренерго
У більшості регіонів України у вівторок, 9 грудня, запровадили аварійні відключення світла. Причиною посилення обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Про це повідомили в Укренерго.
Аварійні відключення світла 9 грудня
В Укренерго розповіли, що під час аварійних відключень світла попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах не діють. Наразі енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Однак ситуація може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — йдеться у повідомленні.
Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вони присутня.
Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко заявила, що світла може стати більше. В уряді готують низку рішень, щоб скоротити тривалість відключень.
Також ми писали, що 9 грудня росіяни вдарили по енергетиці на Харківщині. В регіоні вимушено запровадили графіки аварійних відключень світла.
