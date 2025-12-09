Графік відключення світла на 9 грудня — де аварійна ситуація

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У більшості регіонів України у вівторок, 9 грудня, запровадили аварійні відключення світла. Причиною посилення обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла 9 грудня

В Укренерго розповіли, що під час аварійних відключень світла попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах не діють. Наразі енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Однак ситуація може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — йдеться у повідомленні.

Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вони присутня.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко заявила, що світла може стати більше. В уряді готують низку рішень, щоб скоротити тривалість відключень.

Також ми писали, що 9 грудня росіяни вдарили по енергетиці на Харківщині. В регіоні вимушено запровадили графіки аварійних відключень світла.