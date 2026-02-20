Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світла не буде у більшості регіонів — графіки від Укренерго

Світла не буде у більшості регіонів — графіки від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 19:25
Графік відключення світла 21 лютого — деталі від Укренерго
Пункти обігріву під час відключення світла. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Україні 21 лютого вимикатимуть світло у більшості регіонів. Наразі ситуація в енергосистема складна через наслідки російських атак.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укренерго. 

Реклама
Читайте також:

Відключення світла 21 лютого

В Укренерго розповіли, що завтра у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів графіки обмеження потужності. 

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — пояснили у відомстві. 

Однак ситуація в енергосистему може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. 

"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликали українців. 

Відключення світла 21 лютого
Скриншот допису Укренерго

Ситуація в енергосистемі

Володимир Зеленський 19 лютого анонсував створення координаційного центру. Туди залучать урядовців, а також допомагатимуть Офіс Президента та сильні керівники областей. 

Крім того, президент заявив, що в Україні оновлять енергозабезпечення. Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації