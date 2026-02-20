Графік відключення світла 21 лютого — деталі від Укренерго

Пункти обігріву під час відключення світла. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Україні 21 лютого вимикатимуть світло у більшості регіонів. Наразі ситуація в енергосистема складна через наслідки російських атак.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла 21 лютого

В Укренерго розповіли, що завтра у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — пояснили у відомстві.

Однак ситуація в енергосистему може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликали українців.

Скриншот допису Укренерго

Ситуація в енергосистемі

Володимир Зеленський 19 лютого анонсував створення координаційного центру. Туди залучать урядовців, а також допомагатимуть Офіс Президента та сильні керівники областей.

Крім того, президент заявив, що в Україні оновлять енергозабезпечення. Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.