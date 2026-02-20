Графік відключення світла 21 лютого — деталі від Укренерго

Світла не буде у більшості регіонів — графіки від Укренерго
В Україні 21 лютого вимикатимуть світло у більшості регіонів. Наразі ситуація в енергосистема складна через наслідки російських атак.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укренерго.
Відключення світла 21 лютого
В Укренерго розповіли, що завтра у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів графіки обмеження потужності.
"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — пояснили у відомстві.
Однак ситуація в енергосистему може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликали українців.
Ситуація в енергосистемі
Володимир Зеленський 19 лютого анонсував створення координаційного центру. Туди залучать урядовців, а також допомагатимуть Офіс Президента та сильні керівники областей.
Крім того, президент заявив, що в Україні оновлять енергозабезпечення. Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.
Читайте Новини.LIVE!