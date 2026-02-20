Отключения света в Украине 21 февраля — графики от Укрэнерго

В большинстве регионов будут отключать свет — подробности от Укрэнерго
В большинстве областей Украины в субботу, 21 февраля, будут действовать графики отключения света. Причиной таких ограничений являются последствия российских атак.
Отключение света 21 февраля
В Укрэнерго рассказали, что завтра в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей графики ограничения мощности.
"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — пояснили в ведомстве.
Однако ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — призвали украинцев.
Ситуация в энергосистеме
Владимир Зеленский 19 февраля анонсировал создание координационного центра. Туда привлекут чиновников, а также будут помогать Офис Президента и сильные руководители областей.
Кроме того, президент заявил, что в Украине обновят энергообеспечение. Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.
