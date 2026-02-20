Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В большинстве регионов будут отключать свет — подробности от Укрэнерго

В большинстве регионов будут отключать свет — подробности от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 19:25
Отключения света в Украине 21 февраля — графики от Укрэнерго
Пункты обогрева во время отключения света. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В большинстве областей Украины в субботу, 21 февраля, будут действовать графики отключения света. Причиной таких ограничений являются последствия российских атак. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Отключение света 21 февраля

В Укрэнерго рассказали, что завтра в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — пояснили в ведомстве.

Однако ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — призвали украинцев.

Відключення світла 21 лютого
Скриншот сообщения Укрэнерго

Ситуация в энергосистеме

Владимир Зеленский 19 февраля анонсировал создание координационного центра. Туда привлекут чиновников, а также будут помогать Офис Президента и сильные руководители областей.

Кроме того, президент заявил, что в Украине обновят энергообеспечение. Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации