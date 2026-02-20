Отключения света в Украине 21 февраля — графики от Укрэнерго

Пункты обогрева во время отключения света. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В большинстве областей Украины в субботу, 21 февраля, будут действовать графики отключения света. Причиной таких ограничений являются последствия российских атак.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укрэнерго.

Отключение света 21 февраля

В Укрэнерго рассказали, что завтра в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — пояснили в ведомстве.

Однако ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — призвали украинцев.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Ситуация в энергосистеме

Владимир Зеленский 19 февраля анонсировал создание координационного центра. Туда привлекут чиновников, а также будут помогать Офис Президента и сильные руководители областей.

Кроме того, президент заявил, что в Украине обновят энергообеспечение. Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.