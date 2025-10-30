Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світла буде ще менше — в Укренерго показали графіки на завтра

Світла буде ще менше — в Укренерго показали графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 22:25
Оновлено: 22:25
Відключення світла 31 жовтня - де та коли не буде світла
Робітники стоять біля пошкодженого обладнання на тепловій електростанції. Фото: Getty Images

У п'ятницю, 31 жовтня, в усіх регіонах України запровадять цілодобові обмеження споживання електроенергії. Таке рішення ухвалене через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену трьома масованими ракетно-дроновими ударами Росії, які відбулися протягом цього місяця.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Відключення світла — які графіки діятимуть завтра - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 31 жовтня

За даними енергетиків, погодинні відключення триватимуть із 00:00 до 24:00 і охоплюватимуть від 0,5 до 3 черг одночасно.

Найбільші обсяги обмежень очікуються у вечірні години — з 16:00 до 18:00.

Окрім того, протягом доби також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетичні компанії застерігають, що час і масштаб відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго та раціонально споживати електроенергію, коли вона подається за графіком.

Коли не буде світла у Києві

У ДТЕК показали графік відключення світла у столиці.

Коли не буде світла у Києві
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК
Коли не буде світла у Києві
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Коли не буде світла на Київщині

Також у ДТЕК опублікували у графіки обмеження електроенергії у Київській області.

Де не буде світла на Київщині
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК
Де не буде світла на Київщині
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Коли не буде світла на Дніпропетровщині

Крім того, у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у Дніпропетровській області.

Коли відключать світло у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК
Нема світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Коли не буде світла на Одещині

Також стали відомі у графіки обмеження світла в Одеській області.

Де не буде світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині. Фото: ДТЕК
Що відомо про відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко поділився своїм баченням щодо ризику можливого масштабного блекауту в Україні.

Дізнайтеся також, чому в Україні знову запроваджують графіки відключення електроенергії — і чому причиною цього є не лише російські атаки.

Укренерго енергетика відключення світла світло обмеження
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації