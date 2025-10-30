Відключення світла 31 жовтня - де та коли не буде світла

Робітники стоять біля пошкодженого обладнання на тепловій електростанції. Фото: Getty Images

У п'ятницю, 31 жовтня, в усіх регіонах України запровадять цілодобові обмеження споживання електроенергії. Таке рішення ухвалене через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену трьома масованими ракетно-дроновими ударами Росії, які відбулися протягом цього місяця.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 31 жовтня

За даними енергетиків, погодинні відключення триватимуть із 00:00 до 24:00 і охоплюватимуть від 0,5 до 3 черг одночасно.

Найбільші обсяги обмежень очікуються у вечірні години — з 16:00 до 18:00.

Окрім того, протягом доби також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетичні компанії застерігають, що час і масштаб відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго та раціонально споживати електроенергію, коли вона подається за графіком.

Коли не буде світла у Києві

У ДТЕК показали графік відключення світла у столиці.

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Коли не буде світла на Київщині

Також у ДТЕК опублікували у графіки обмеження електроенергії у Київській області.

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Коли не буде світла на Дніпропетровщині

Крім того, у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у Дніпропетровській області.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Коли не буде світла на Одещині

Також стали відомі у графіки обмеження світла в Одеській області.

Графік відключення світла на Одещині. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко поділився своїм баченням щодо ризику можливого масштабного блекауту в Україні.

Дізнайтеся також, чому в Україні знову запроваджують графіки відключення електроенергії — і чому причиною цього є не лише російські атаки.