Відключення світла 31 жовтня - де та коли не буде світла

Світла буде ще менше — в Укренерго показали графіки на завтра
У п'ятницю, 31 жовтня, в усіх регіонах України запровадять цілодобові обмеження споживання електроенергії. Таке рішення ухвалене через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену трьома масованими ракетно-дроновими ударами Росії, які відбулися протягом цього місяця.
Про це повідомляє Укренерго у Telegram.
Відключення світла 31 жовтня
За даними енергетиків, погодинні відключення триватимуть із 00:00 до 24:00 і охоплюватимуть від 0,5 до 3 черг одночасно.
Найбільші обсяги обмежень очікуються у вечірні години — з 16:00 до 18:00.
Окрім того, протягом доби також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Енергетичні компанії застерігають, що час і масштаб відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго та раціонально споживати електроенергію, коли вона подається за графіком.
Коли не буде світла у Києві
У ДТЕК показали графік відключення світла у столиці.
Коли не буде світла на Київщині
Також у ДТЕК опублікували у графіки обмеження електроенергії у Київській області.
Коли не буде світла на Дніпропетровщині
Крім того, у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у Дніпропетровській області.
Коли не буде світла на Одещині
Також стали відомі у графіки обмеження світла в Одеській області.
Нагадаємо, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко поділився своїм баченням щодо ризику можливого масштабного блекауту в Україні.
