Україна
По всій Україні починають діяти графіки відключень світла

По всій Україні починають діяти графіки відключень світла

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 15:09
Оновлено: 15:30
В Укренерго заявили про обмеження у всіх регіонах
Ремонт електромереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України поновлюють обмеження споживання електроенергії. Це сталося після масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.

Про це повідомляє Укренерго.

По всій Україні починають діяти графіки відключень світла - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла в Україні

З 15:00 до 22:00 вводяться графіки погодинних відключень, обсяг яких може сягати від однієї до двох черг. Час та тривалість обмежень можуть змінюватися, тож мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики наголошують: коли електроенергія з’являється за графіком, її слід використовувати ощадливо, аби забезпечити стабільну роботу системи та мінімізувати ризики повторних відключень.

Міністерство енергетики та обленерго закликають українців бути готовими до змін у графіку і планувати своє споживання відповідно до погодинних обмежень.

Раніше ми писали, що розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко про ймовірність масштабного блекауту в Україні. 

Також дізнавайтеся, чому наразі в Україні запроваджують графіки відключення світла. Причиною є не лише російські обстріли.

сфера енергетики Укренерго енергетика відключення світла світло
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
