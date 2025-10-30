В Укренерго заявили про обмеження у всіх регіонах

Ремонт електромереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України поновлюють обмеження споживання електроенергії. Це сталося після масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла в Україні

З 15:00 до 22:00 вводяться графіки погодинних відключень, обсяг яких може сягати від однієї до двох черг. Час та тривалість обмежень можуть змінюватися, тож мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики наголошують: коли електроенергія з’являється за графіком, її слід використовувати ощадливо, аби забезпечити стабільну роботу системи та мінімізувати ризики повторних відключень.

Міністерство енергетики та обленерго закликають українців бути готовими до змін у графіку і планувати своє споживання відповідно до погодинних обмежень.

